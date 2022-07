Foot - Mercato

Mercato : L’énigmatique annonce de Tuchel sur l’avenir de Ronaldo

Publié le 11 juillet 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

En cas de départ de Manchester United, le principal intéressé ayant réclamé un bon de sortie de la part de ses dirigeants, Cristiano Ronaldo ferait de Chelsea une option prioritaire pour son transfert. Interrogé sur une éventuelle venue de Ronaldo à Stamford Bridge, Thomas Tuchel a laissé planer le doute.

Cristiano Ronaldo à Chelsea après un retour de seulement une saison à Manchester United ? D’après divers médias anglais, le quintuple Ballon d’or aurait exprimé ses velléités de départ à ses dirigeants. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes se serait chargé de proposer ses services à plusieurs clubs, de la Juventus à la Roma, en passant par le Bayern Munich et surtout Chelsea.

Ronaldo garde un oeil sur Chelsea

D’après The Independent, Cristiano Ronaldo aurait tranché pour son avenir en listant ses trois priorités : le PSG, le Bayern Munich et Chelsea. D’ailleurs, en plus de Raheem Sterling qui serait sur le point de débarquer en provenance de Manchester City, le nouveau co-propriétaire de Chelsea Todd Boehly, qui assure de façon intérimaire la fonction de directeur sportif, serait emballé par l’idée de recruter une star de l’acabit de Cristiano Ronaldo.

Thomas Tuchel responds to Cristiano Ronaldo Manchester United transfer question #mufc https://t.co/a2AAORB9xz — Man United News (@ManUtdMEN) July 11, 2022

Interrogé par un fan, Tuchel répond à la rumeur Ronaldo