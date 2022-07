Foot - Mercato - OM

Transfert - OM : McCourt a lâché 50M€ sur le mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

Alors qu’un mois vient déjà de s’écouler depuis l’ouverture de la période des transferts, Pablo Longoria peine à lancer son mercato. Le président de l’OM, qui cherche à renforcer l’équipe en vue de la prochaine Ligue des champions, n’a pour le moment pas officialisé grand monde. Pourtant, le club phocéen a déjà dépensé une petite fortune sur le marché.

Un mois vient de s’écouler depuis l’ouverture officielle de la période des transferts en Ligue 1. Et pourtant, Pablo Longoria a du mal à lancer véritablement son mercato. Jusqu’à présent, le président de l’OM n’a officialisé que deux nouvelles venues : celles de Samuel Gigot et de Isaak Touré. À part cela, Pablo Longoria n’a pas trouvé d’autres recrues pour le moment alors qu’il a déjà fait face à des départs importants avec Boubacar Kamara - qui s’est envolé du côté d’Aston Villa - et William Saliba, de retour à Arsenal après un prêt concluant sur la Canebière. Mais malgré cela, l’OM se retrouve être le deuxième club qui a le plus dépensé d’argent sur le mercato estival derrière le PSG.

De nombreuses options d’achat levées

En effet, l’OM aurait déjà déboursé environ 50M€ après seulement un mois de mercato, la faute à plusieurs options d’achat levées. Le club phocéen s'est définitivement attaché les services de Mattéo Guendouzi pour un montant de 11M€. Pau Lopez, qui a pris la succession de Steve Mandanda dans les buts marseillais, a été acquis contre 12M€. Mais ce n’est pas tout.

Seulement 6M€ dépensés pour les dernières recrues

Il faut également ajouter Arkadiusz Milik dans la liste. Le Polonais a coûté 8M€ à l’OM. Cengiz Ünder, lui, s’est engagé définitivement avec le club phocéen contre un chèque de 8,4M€. Enfin, l’achat d'Isaak Touré a atteint la somme de 5,5M€ pour un total de 44,9M€ dépensés par l’OM cet été à en croire Sportune.fr . Le transfert à 500 000€ de Samuel Gigot, lui, n'est pas comptabilisé dans le mercato d'été puisqu'il a été officialisé l'hiver dernier puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou.

Longoria scrute toujours le marché

Le club phocéen aurait donc déjà dépensé une petite fortune sur le mercato alors que le nombre de nouveaux joueurs dans l’effectif est assez faible pour le moment. Toutefois, Pablo Longoria continuerait d’explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts à la recherche de bonnes affaires. Récemment, il a été question d’une arrivée probable de Dries Mertens ou encore de Paulo Dybala, libres depuis le 30 juin dernier suite à l’expiration de leurs contrats avec Naples et la Juventus. Reste maintenant à voir si la situation économique de l’OM ne viendra pas lui mettre des bâtons dans les roues.