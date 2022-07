Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les aveux de Roland Romeyer sur le retour de Laurent Batlles

Publié le 11 juillet 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Président du Directoire de l’ASSE, Roland Romeyer s’est livré au Progrès pour une longue interview et en a profité pour faire un point sur la nomination de Laurent Batlles au poste d’entraîneur. Une décision unanime de la direction stéphanoise selon ses propos.

Le 9 juin dernier, à la veille de l’ouverture officielle du mercato estival, l’ASSE officialisait la nomination de Laurent Batlles en tant que nouvel entraîneur des Verts . Ancien du club du Forez, Batlles aurait dû connaître sa première expérience en tant que coach de Ligue 1 grâce à sa montée dans l’élite avec l’ESTAC. Cependant, Laurent Batlles va rester en seconde division pour faire remonter l’ASSE dans l’élite du football français.

Laurent Batlles «répondait à tous les critères» selon Roland Romeyer

Un gros challenge se présente donc à Laurent Batlles qui a déjà été rejoint par un ancien troyen en la personne de Dylan Chambost à l’ASSE. Néanmoins, le nouveau coach des Verts a la confiance totale du comité de direction stéphanois puisque ce fut un choix du coordinateur sportif Loïc Perrin ainsi que de Jean-François Soucasse et Samuel Rustem comme l’a confié Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE, au Progrès. « Le choix de Laurent Batlles ? C’est une autre décision collective prise par le trio car Laurent (Batlles) répondait à tous les critères. C’est un ancien pro, expérimenté, qui connaît bien la Ligue 2 en ayant fait monter Troyes au bout de sa deuxième année de coach ».

