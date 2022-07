Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après l'échec Blitzer, Romeyer contre-attaque et se lâche sur la vente du club

Publié le 10 juillet 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Annoncé pendant plusieurs semaines comme le successeur de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, David Blitzer ne débarquera finalement pas à l’ASSE. La vente du club stéphanois est une nouvelle fois retardée, et les deux présidents sont pointés du doigt après cet échec. Interrogé par Le Progrès, Romeyer s’est défendu.

Pressenti pour prendre les rênes de l’ASSE, David Blitzer ne débarquera finalement pas dans le Forez. Le milliardaire américain et co-propriétaire de Crystal Palace était pourtant prêt à investir au sein du club stéphanois, et ce malgré la descente en Ligue 2, mais aucun terrain d’entente n’a finalement été trouvé avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux présidents de l’ASSE sont aujourd’hui pointés du doigt après cet échec, mais dans un entretien accordé au Progrès , Romeyer se défend.

Romeyer donne sa version des faits

« David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui », confie le président du Directoire de l’ASSE, niant par ailleurs l’existence de tensions avec les représentants de David Blitzer.

« Nous avons répondu à toutes les questions et de mon point de vue, tout s’est bien passé »

« À Saint-Étienne, nous avons le sens de l’accueil et pendant les deux jours qu’ils ont passés à Geoffroy-Guichard, au Musée, à la Boutique des Verts et au siège à L’Étrat, nous sommes restés à leur entière disposition. Pour tout vous dire, c’est même moi qui les ai véhiculés du stade Geoffroy-Guichard au centre Robert-Herbin. Je les ai aussi emmenés dîner aux halles Mazerat le mercredi 15 juin. Nous avons répondu à toutes les questions et de mon point de vue, tout s’est bien passé », poursuit Roland Romeyer.

« Ma volonté de céder le club est ferme et irrévocable