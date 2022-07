Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tension monte entre le Bayern et Lewandowski pour son transfert

Publié le 10 juillet 2022 à 22h45 par Bernard Colas mis à jour le 10 juillet 2022 à 22h47

Alors qu’il souhaite partir, Robert Lewandowski est retenu jusqu’à maintenant par le Bayern Munich, qui ne compte pas faciliter la sortie de son attaquant. Dans l’entourage du Polonais, on regrette la position du club bavarois et on estime que le président d’honneur Uli Hoeness joue un rôle majeur dans ce dossier.

À 33 ans, Robert Lewandowski souhaite entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Le Polonais a indiqué à sa direction qu’il voulait partir durant le mercato estival, une position affirmée dans les médias. Mais cela n’a pas incité le Bayern Munich à ouvrir la porte à son départ. Alors que Lewandowski privilégie le Barça pour la suite de sa carrière, les discussions traînent en longueur entre les deux clubs, une situation dont souhaiterait profiter le PSG.

Le PSG à l’affût, mais le Bayern campe sur ses positions

En effet, le PSG surveillerait attentivement l’évolution des discussions entre le Barça et le Bayern afin de tenter sa chance dans ce dossier. Le club de la capitale rêverait d’associer le Polonais à Kylian Mbappé, mais à Munich, on refuse encore d’imaginer Lewandowski plier bagage cet été, et Uli Hoeness y serait pour beaucoup.





Le clan Lewandowski ne digère pas