Mercato - PSG : Le transfert de Lewandowski prend forme

Publié le 10 juillet 2022 à 20h10 par Hugo Chirossel

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich et l’a fait savoir depuis plusieurs semaines à ses dirigeants, mais les Bavarois le retiennent et font monter les enchères. Néanmoins, le champion d’Allemagne a conscience que le Polonais finira par partir et se penche déjà sur son successeur. En ce sens, le Bayern serait intéressé par Harry Kane.

C’est un des feuilletons de cette première partie de mercato estival, et ça risque de durer. Depuis plusieurs semaines maintenant, Robert Lewandowski a exprimé ses envies d’ailleurs et pas seulement auprès de ses dirigeants. L’international polonais a déclaré publiquement qu’il souhaitait quitter le Bayern Munich afin de s’offrir un nouveau challenge.

Le PSG également intéressé

Si le FC Barcelone a les faveurs de Lewandowski, les Blaugrana se heurtent aux exigences des Bavarois. Alors qu’ils demandaient initialement une somme comprise entre 50 et 60M€, les dirigeants du Bayern auraient fait monter les enchères et il faudrait désormais dépenser 70M€ afin de s’attacher les services du Polonais, sous contrat jusqu’en juin 2023. Le Paris Saint-Germain pourrait en profiter et Luis Campos rêverait d’associer Lewandowski à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne.

Kane pour remplacer Lewandowski ?