Mercato : Erling Haaland dit tout sur son transfert à Manchester City

Publié le 10 juillet 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Suivi par les plus grands clubs d’Europe, Erling Haaland a décidé de franchir un palier lors de ce mercato estival, en quittant le Borussia Dortmund. Alors que le PSG, le FC Barcelone ou encore Chelsea semblaient prêts à se plier en quatre pour le recruter, l’attaquant de 21 ans a décidé de suivre les traces de son père en signant pour Manchester City.

Avec Kylian Mbappé, il a été l’un des gros feuilletons du printemps. Mais alors que le Français a finalement décidé de prolonger son contrat en faveur du PSG en toute fin de saison, Erling Haaland a souhaité changer de club. Fini la Bundesliga et le Borussia Dortmund, le prodige norvégien va découvrir le très haut niveau avec Pep Guardiola, à Manchester City. Un Choix qui a pris du temps, car l’attaquant était dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, avec notamment le PSG. Pas encore assuré de pouvoir garder Mbappé, le club de la capitale avait l’intention de jeter son dévolu sur l’autre prodige du football mondial, qui a également été la cible du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Chelsea.

« Je prends des décisions réfléchies dans ma carrière »

Après un transfert qui aurait couté près de 100M€ à en croire Sky Sports , Erling Haaland a été présenté ce dimanche par Manchester City. Lors d’une conférence de presse, il a ainsi expliqué les raisons de son choix. « Je prends des décisions réfléchies dans ma carrière » a déclaré l’international norvégien. « J'y pense toujours beaucoup et je reçois de l'aide de personnes de confiance, maintenant je suis très heureux de recommencer à partir d'ici. J'ai signé un contrat de cinq ans et j'espère honorer ce contrat ».

« C'est bien quand ton père fait quelque chose et que tu fais les mêmes choses que lui »

Forcément, il n’a pas pu échapper aux questions concernant son père Alf-Inge Haaland, qui a porté les couleurs de Manchester City de 2000 à 2003. « Ici, à Manchester City, ce sera bien, mon père a joué ici pendant quelques années. C'est bien quand ton père fait quelque chose et que tu fais les mêmes choses que lui. C'est un peu spécial » a déclaré Erling Haaland, avant de parler de l’un de ses prédécesseurs avec Sergio Aguero. « J'ai aimé Aguero à Manchester City mais j'aime tous les attaquants. J'ai toujours été attaquant moi-même et j'aime les joueurs qui marquent des buts. Aguero est un bon exemple de joueur qui marque des buts ».

