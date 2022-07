Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour le transfert d'Ekitike

Publié le 13 juillet 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike aurait alarmé le PSG de Luis Campos. Bien décidé à recruter le crack de 20 ans pour qu'il devienne la doublure de Kylian Mbappé, le club emmené par Christophe Galtier aurait formulé une offre à hauteur de 25M€, plus 5M€ de bonus. Une offensive qui aurait été balayée d'un revers de la main par Reims. Toutefois, selon certaines sources, le PSG ne serait pas encore passé à l'attaque pour Hugo Ekitike, ou du moins, que de manière orale, et le montant de la proposition serait différent.

Alors qu'il a fait forte impression avec le Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike aurait alarmé le PSG. En effet, Luis Campos serait déterminé à s'offrir les services du crack de 20 ans cet été pour qu'il devienne la doublure de Kylian Mbappé au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Ainsi, pour rafler la mise sur ce dossier le plus rapidement possible, le conseiller football du PSG serait déjà passé à l'assaut.

Le PSG aurait proposé 30M€ pour le transfert d'Hugo Ekitike

Comme l'a indiqué L'Equipe ce mercredi matin, Luis Campos aurait formulé une première offre au Stade de Reims pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike. A en croire le média français, le nouveau conseiller football du PSG aurait proposé 25M€, plus 5M€ de bonus pour attirer la pépite de 20 ans vers le Parc des Princes lors de ce mercato estival. Toutefois, la direction du Stade de Reims aurait refusé l'offre formulée par le PSG.

Aucune offensive du PSG pour Hugo Ekitike ?

De son côté, Hugo Ekitike serait obnubilé par le PSG et voudrait à tout prix signer à Paris cet été. Comme l'a indiqué L'Equipe , l'attaquant du Stade de Reims aurait même été convaincu par le contrat de cinq ans proposé par Luis Campos. Et pour faciliter son transfert au PSG, Hugo Ekitike tenterait de mettre la pression sur sa direction. En effet, l'attaquant de 20 ans aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il n'avait d'yeux que pour le PSG aujourd'hui. Une manière de les pousser à accepter l'offre soumise par Luis Campos, surtout que ce dernier n'envisagerait pas de la revoir à la hausse.

Une offre orale et d'un autre montant ?