Mercato - PSG : Luis Campos a déjà pris une grosse décision pour Ekitike

Auteur d’une première saison étincelante en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Hugo Ekitiké attise les convoitises. Longtemps annoncé à Newcastle, l’attaquant français a finalement refusé l’Angleterre, privilégiant le PSG qui le suit de près et avec qui les négociations avancent bien. Malgré son âge et sa faible expérience, le buteur de 20 ans ne devrait pas être prêté.

Après une saison difficile où le PSG aura été éliminé en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la fin du « bling-bling ». Une grosse déclaration qui se confirme déjà avec les pistes du mercato parisien. Hugo Ekitiké en fait partie. Après une grosse saison au Stade de Reims, l’attaquant français intéresserait le club de la capitale.

D’après les informations du journal Le Parisien , Ekitiké aurait même refusé Newcastle pour privilégier le PSG. Même si aucun accord n’a encore été trouvé entre Paris et Reims, Hugo Ekitiké aurait affirmé sa volonté de venir au PSG pour jouer avec Kylian Mbappé, l’une de ses idoles.

Hugo Ekitike, always been in the list for Paris Saint-Germain as director Luís Campos considers him a top talent. One thing clear internally at PSG: if Ekitike joins, he won’t be sent on loan. 🇫🇷 #PSGNewcastle deal, off since June.PSG have no full agreement yet for Scamacca. https://t.co/BqsZOd8rpf