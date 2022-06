Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de ce crack de Pochettino sur son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Mercredi dernier, l’Équipe de France U17 d’un certain El Chadaille Bitshiabu s’est imposée en finale de l’Euro U17 face aux Pays-Bas. Ce sacre dans la jeune carrière du défenseur central pourrait lui faire changer de statut au PSG, où il figure comme l’un des meilleurs espoirs du club. Le géant de 17 ans a d’ailleurs de grandes ambitions au sein de son équipe formatrice.

Au PSG, les jeunes ont souvent des difficultés à s’imposer dans l’effectif. Mais la saison prochaine pourrait bien être différente. Le club de la capitale compte changer sa politique pour faire confiance à des jeunes à fort potentiel et pourrait donc être amené à compter sur son centre de formation. D’ailleurs, le PSG a vu deux de ses pépites être sacrées championnes d’Europe U17 avec l’Équipe de France face aux Pays-Bas (2-1) avec Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier entend d'ailleurs bien rester le plus longtemps possible au PSG et y jouer régulièrement après ce sacre, pour pourquoi pas suivre les traces Presnel Kimpembe.

Mercato : Le PSG peut souffler pour ce crack ! https://t.co/0USjiVCtKr pic.twitter.com/BhEE2aguA3 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 3, 2022

« J’ai envie de disputer le plus de matchs possibles avec le PSG »