Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Al-Khelaïfi dans ce dossier brûlant ?

Publié le 14 juillet 2022 à 11h45 par Quentin Guiton

Le milieu de terrain de Lille Renato Sanches est la priorité du PSG après le recrutement de Vitinha. Dans ce dossier, le club de la capitale doit batailler avec l’AC Milan qui le suit depuis longtemps. Seulement, le Portugais préfèrerait le PSG. D’ailleurs, la presse italienne annonce que les Rossoneri commenceraient à se tourner vers un plan B…

PSG ? AC Milan ? Où jouera Renato Sanches la saison prochaine ? La bataille fait rage dans ce dossier pour lequel Nasser Al-Khelaïfi est intervenu en personne comme le10sport.com vous l'a révélé. L’intérêt des Rossoneri pour le joueur de Lille n’est pas nouveau. Un accord semblait même très proche d’être trouvé ! Mais ça, c’était avant que le PSG ne débarque dans le dossier. Les Franciliens rêveraient d’aligner Renato Sanches aux côtés de Vitinha et Marco Verratti au milieu de terrain.

Sanches préfère le PSG

Et leur souhait pourrait bien être exaucé. En effet, à en croire les dernières tendances dégagées par L'EQUIPE ces derniers jours, Renato Sanches voudrait absolument jouer au PSG la saison prochaine. Il connait d’ailleurs très bien Luis Campos avec qui il a déjà collaboré du côté de Lille. Si aucun accord n’a été trouvé pour le moment, le PSG reste optimiste.

L’AC Milan active son plan B