Mercato - PSG : Le transfert de Kimpembe prend forme

Publié le 14 juillet 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG cherchera à vendre afin de rééquilibrer son effectif, mais également pour récupérer des fonds à réinvestir sur le marché des transferts. Dans cette optique, les Parisiens espèrent se séparer de plusieurs indésirables, mais ce ne sera pas simple. Par conséquent, l'hypothèse de céder des joueurs plus bankables prend de l'ampleur. Et c'est notamment le cas de Presnel Kimpembe. Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur français intéresse notamment Chelsea.

Le mercato du PSG a été lancé par le transfert de Vitinha, arrivé pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Cependant, le club de la capitale entend accélérer dans les prochaines heures et cela pourrait notamment passer par plusieurs ventes. Bien décidé à alléger et régénérer son effectif, le PSG n'a pour l'instant vendu qu'Alphonse Areola vers West Ham tandis que Marcin Bulka s'est engagé définitivement à l'b. Mais c'est très insuffisant puisque d'autres départs sont attendus. Mais les nombreux indésirables que sont Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Ander Herrera peinent à trouver preneur sur le marché. Le PSG pourrait donc réfléchir à vendre des joueurs plus bankables bien qu'ils ne soient pas considérés comme indésirables. Le cas Presnel Kimpembe prend donc de l'ampleur sur le mercato.

La sortie de Kimpembe agace au PSG

Il faut dire qu'il y a quelques semaines, le défenseur formé au PSG lâchait une sortie très énigmatique sur son avenir. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », assurait Kimpembe en conférence de presse en marge du rassemblement de l'équipe de France. Entre temps, Christophe Galtier et Luis Campos sont arrivés et auraient été particulièrement surpris par les propos de l'international français, d'après Foot Mercato , ce qui pourrait précipiter son départ.

Transferts - PSG : Campos prend une décision radicale pour le mercato de Kimpembe https://t.co/IWzWZRytgz pic.twitter.com/c8LaY6pITo — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Chelsea passe à l'action pour boucler le transfert

Dans cette optique, plusieurs clubs semblent intéressés par le transfert de Presnel Kimpembe. La Juventus, qui cherche un remplaçant à Matthijs de Ligt, en partance pour le Bayern Munich, en fait partie, tout comme Chelsea. Les Blues se sont lancés dans un chantier pour leur secteur défensif qui a vu partir Antonio Rudiger vers le Real Madrid et Andreas Christensen au FC Barcelone. Dans cette optique, le club londonien a recruté Kalidou Koulibaly, mais Thomas Tuchel veut au moins un axial supplémentaire. Et le technicien allemand apprécie le profil de Presnel Kimpembe qu'il avait eu sous ses ordres au PSG. Selon les informations de Foot Mercato , Chelsea est donc entré en discussions avec le club de la capitale pour le transfert de l'international français sous contrat jusqu'en 2024.

Le PSG ouvert à une vente de Kimpembe