Mercato : Après Mbappé, le PSG veut régler l'avenir de Leo Messi

Publié le 14 juillet 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi poursuit sa préparation avec le reste de l’effectif, avec l’espoir de faire oublier sa première saison décevante sous le maillot du club. Le compte à rebours est déjà lancé puisque l’Argentin est entré dans sa dernière année de contrat, mais sa direction penserait à la suite, avec une prolongation dans les tuyaux.

2021 fut l’année de tous les bouleversements pour Lionel Messi. Tout juste sacré à la Copa America, le capitaine de l’Albiceleste s’imaginait faire son retour au FC Barcelone pour la saison à venir, mais malgré de longues négociations avec sa direction et l’existence d’un accord, sa prolongation n’a jamais vu le jour. « Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison (...), j'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans », expliquait Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football . Une aubaine pour le PSG, profitant des problèmes financiers du Barça pour mettre le grappin sur Lionel Messi.

Une première année galère pour Messi

Arrivé libre dans la capitale l’été dernier, Leo Messi tente depuis de s’adapter à sa nouvelle vie, non sans difficulté. Avec 11 buts et 15 passes décisives en 34 apparitions sous le maillot du PSG, La Pulga est loin de ses standards et a multiplié les galères avec son nouveau club, faisant l’impasse sur une vraie préparation, enchaînant les déplacements avec son équipe nationale avant d’être touché par la Covid-19, lui laissant des séquelles aux poumons. Lionel Messi s’est retrouvé sous le feu des critiques et même des sifflets d’une partie du Parc des Princes, de quoi rendre sa première année à Paris amère et susciter des premières rumeurs sur un départ. Alors que son bail court jusqu’en juin 2023, Lionel Messi n’a toutefois pas l’intention de partir comme l’a affirmé son entourage à plusieurs médias, et du côté du PSG, on est sur la même longueur d’onde.

Le PSG voudrait prolonger Messi, qui temporise

Ce jeudi, Marca affirme en Une que le Paris Saint-Germain compte sur Lionel Messi, et ce pour au moins les deux prochaines années. Le champion de France en titre aurait en effet l’intention de prolonger le bail de son attaquant et l’aurait déjà fait savoir au principal intéressé. Malgré ce qui a été annoncé au cours des derniers mois, aucune option ne figurerait dans le bail de Leo Messi pour une prolongation d’une saison, incitant ainsi le PSG à bouger dès maintenant, bien qu’aucune offre n’ait été dégainée pour l’heure. Le numéro 30 parisien, dont le nom circule déjà aux États-Unis, n’est pas pressé et souhaite attendre la fin du Mondial pour se projeter et se jauger sur son état d’esprit et de forme.

Une décision sportive, mais pas que