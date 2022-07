Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos fait tapis sur Milan Skriniar

Publié le 14 juillet 2022 à 6h00 par La rédaction

Pendant cette intersaison, en plus de renforcer l’entrejeu et l’attaque du PSG, le conseiller football Luis Campos aurait la ferme intention de renforcer la base défensive de l’effectif de Christophe Galtier avec notamment le transfert de Milan Skriniar. Et alors que l’alternative Jules Koundé semblait avoir été étudiée, le FC Barcelone semblerait être la prochaine destination du Français.

Milan Skriniar semble être la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer le secteur défensif du PSG. Comme Leonardo avant lui, le conseiller football du Paris Saint-Germain estimerait que le chantier défensif est important et ce serait la raison pour laquelle Campos aurait la ferme volonté d’y injecter du sang neuf avec Milan Skriniar.

Le PSG bute sur les demandes de l’Inter pour Skriniar

Ces dernières heures, il a été révélé par L’Équipe que le PSG serait particulièrement confiant quant à ses chances de recruter Milan Skriniar dont le contrat à l’Inter expirera en juin 2023. Pour parvenir à ses fins, le conseiller football Luis Campos estimerait qu’une offre de 60M€, avec 5M€ de bonus en plus suffiraient à mener à bien cette opération. Cependant, les échecs se seraient succédés pour le PSG lors de ses dernières offres soumises à l’Inter. La cause ? D’après La Gazzetta dello Sport, Luis Campos aurait tenté d’inclure des joueurs dans le deal Skriniar lorsque l’Inter ne voudrait qu’une indemnité de transfert sèche.

Jules Koundé en plan B de Milan Skriniar ?

Afin de parer à toute éventualité alors que l’opération Milan Skriniar n’est pas une réussite certaine, Luis Campos aurait activé un plan B sur le marché des transferts si jamais le transfert de l’international slovaque ne se concrétisait pas. À en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Jules Koundé pour qui un départ du FC Séville serait d’actualité, mais pas pour le PSG…

Koundé déjà d’accord avec le Barça