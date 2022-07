Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux joueurs de Ligue 1 veulent absolument rejoindre Galtier et Campos

Publié le 13 juillet 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à accélérer pour son mercato estival, le PSG cible plusieurs profils en Ligue 1 comme Hugo Ekitike et Renato Sanches. Et en plus du jeune buteur français de Reims, le milieu de terrain portugais du LOSC semble lui aussi déterminé à concrétiser son transfert vers le PSG.

Ça bouge en coulisses pour le PSG sur le marché des transferts ! Après avoir déjà bouclé l’arrivée de Vitinha (22 ans, 40M€), Luis Campos continue se placer ses pions sur le mercato et vise plusieurs gros coups en Italie avec Milan Skriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) qui font l'objet de négociations intensives en coulisses depuis maintenant plusieurs semaines. Mais la Ligue 1 est également un terrain de chasse pour le conseiller sportif du PSG….

Ekitike chaud pour le PSG…

L’EQUIPE assure en effet dans colonnes du jour qu’Hugo Ekitike (20 ans), le jeune attaquant du Stade de Reims, a déjà signifié à sa direction qu’il souhaitait privilégier l’offre du PSG (25M€ + 5M€ de bonus) plutôt que celle formulée par Newcastle (30M€ + 5M€ de bonus), même si la proposition des Magpies s'avère donc plus intéressante sur le plan financier pour le club rémois. Ekitike mettrait la pression pour pouvoir rejoindre le PSG cet été, et ce malgré une concurrence pour le moins conséquente qui l'y attend en attaque.

… Et Renato Sanches aussi !

Par ailleurs, L’EQUIPE affiche un discours similaire pour Renato Sanches (25 ans), le milieu de terrain portugais du LOSC, qui est également courtisé par le Milan AC qui propose davantage que le PSG dans ce dossier (16M€ contre l'offre de 10M€ formulée ce week-end par Luis Campos). Mais l’ancien joueur du Bayern Munich aurait déjà un accord sur les bases d’un contrat de cinq ans avec le PSG, et comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le président Nasser Al-Khelaïfi est intervenu personnellement pour Renato Sanches.

Galtier et Campos en accord sur le mercato du PSG