Mercato - PSG : Renato Sanches a tranché pour son transfert au PSG

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG continue de scruter le marché des transferts suite à l’arrivée de Vitinha. Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler, Luis Campos a jeté son dévolu sur Renato Sanches. Et le conseiller sportif parisien semble être en train de toucher au but dans ce dossier.

Cet été, le PSG souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs, notamment dans l’entrejeu. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà officialisé l’arrivée de Vitinha. Mais le champion de France ne compterait pas s’arrêter là. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a jeté son dévolu sur Renato Sanches. Malgré la concurrence du Milan AC, le conseiller sportif parisien ne lâche rien dans ce dossier. Et il semble être en train de gagner son combat contre le champion d’Italie.

News Renato #Sanches: He definitely wants to join #PSG in summer! He has taken that decision. Renato is confident that the transfer to Paris will happen. A contract extension in Lille is not an issue for him. @SkySportDE 🇵🇹