Mercato - PSG : Luis Campos a tenté une manoeuvre pour ce transfert à 65M€

Publié le 13 juillet 2022 à 11h45 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer la défense centrale de Christophe Galtier, Luis Campos voudrait à tout prix recruter Milan Skriniar. Et alors qu'un accord à 65M€ serait proche d'être trouvé avec l'Inter, le conseiller football du PSG aurait vu ses dernières offres être repoussées, et ce, parce qu'il voulait insérer des contreparties dans l'opération.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour environ 41,5M€, Luis Campos souhaiterait en finir au plus vite pour Milan Skriniar. Et le conseiller football du PSG serait sur le point d'obtenir gain de cause.

L'Inter a repoussé les dernières offres du PSG pour Milan Skriniar

Selon les informations de L'Equipe , le PSG serait confiant pour le transfert de Milan Skriniar. En effet, le club emmené par Christophe Galtier estimerait pouvoir finaliser très rapidement l'arrivée du défenseur slovaque, et ce, pour une somme avoisinant les 60M€, plus 5M€ de bonus. Toutefois, le PSG aurait déjà essuyé plusieurs refus de l'Inter sur ce dossier.

Le PSG voulait inclure des joueurs dans le deal