Mercato - PSG : Un transfert à 65M€ tout proche d’être bouclé par Luis Campos

Publié le 13 juillet 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la grande priorité du mercato au PSG depuis le transfert de Vitinha, Milan Skriniar semble de plus en plus proche de quitter l’Inter Milan pour prendre la direction du Parc des Princes. Un accord à hauteur de 60M€ + 5M€ se précise entre les deux clubs, et de son côté, Skriniar privilégie l’intérêt du PSG à celui de Chelsea.

Après avoir recruté Vitinha (22 ans) pour 40M€ en provenance du FC Porto, le PSG entend bien continuer son mercato estival et enchaine sur plusieurs dossiers brûlants, notamment en Italie. Luis Campos apprécie fortement le profil de Milan Skriniar (27 ans), et le robuste défenseur slovaque de l’Inter Milan semble se rapprocher de jour en jour du club de la capitale.

Skriniar privilégie le PSG à Chelsea

En effet, L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Milan Skriniar, également courtisé par Chelsea cet été, a finalement privilégié le projet proposé par le PSG et semble déterminé à rallier au plus vite le Parc des Princes. Une réunion au sommet se serait tenue mardi à Milan pour régler le cas Skriniar, pour lequel l’Inter réclamait au départ 80M€. Mais les ambitions du club transalpin ont été revues à la baisse.

Skriniar vers le PSG pour 60M€ + 5M€ de bonus