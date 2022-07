Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Kimpembe

Publié le 12 juillet 2022 à 23h15 par Axel Cornic

A deux ans de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe songerait sérieusement à un départ du Paris Saint-Germain. Le défenseur serait notamment dans le viseur de Chelsea et de la Juventus, même si une de ces deux pistes pourrait bien tomber à l’eau au cours des prochains jours.

Il y a des départs désirés et d’autres non, du côté du PSG. Pour Presnel Kimpembe la direction aimerait vraisemblablement le garder, mais c’est plutôt lui qui rêverait de nouveaux horizons, après avoir passé toute sa carrière dans le même club. Son ancien coach Thomas Tuchel aimerait le retrouver à Chelsea, mais il faudra élégamment compter sur la Juventus, qui a perdu Giorgio Chiellini et qui pourrait perdre Matthijs de Ligt au cours de ce mercato.

Le PSG réclamerait au moins 25M€

Du côté du PSG, on n’aurait aucune pression concernant l’avenir de Presnel Kimpembe et un transfert devrait donc se faire qu’au juste prix. Pour La Gazzetta dello Sport ce prix serait de 25M€, avec Luis Campos qui aurait toujours songé à l’arrivée d’un défenseur supplémentaire en plus de Milan Skriniar, qui est annoncé toujours plus proche du PSG.

La Juventus pourrait jeter l’éponge