Mercato - PSG : Tuchel est à fond pour le transfert de Presnel Kimpembe

Publié le 12 juillet 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir l’un des titulaires en puissance du club de la capitale. Néanmoins, le défenseur central pourrait bien faire ses valises cet été. Le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. Et Thomas Tuchel resterait toujours à l’affût, malgré une arrivée prochaine dans sa charnière.

Les pépites du centre de formation ne sont pas nombreuses à avoir réussi à s’imposer au PSG. Presnel Kimpembe est l’une des exceptions. Le défenseur central a gravi les échelons progressivement jusqu’à devenir un élément important du vestiaire. Mais à 26 ans, l’international tricolore pourrait bien plier bagages lors de ce mercato estival. Son nom est régulièrement évoqué sur le départ cet été alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2024. Sa situation aurait attiré quelques prétendants qui commenceraient à pousser auprès du PSG, dont le Chelsea de Thomas Tuchel. Ce dernier ne lâcherait d’ailleurs rien dans ce dossier malgré une potentielle arrivée conséquente prochainement.

Tuchel reste intéressé par Kimpembe malgré l’arrivée probable de Koulibaly

À en croire The Athletic , Chelsea serait assez proche de s’attacher les services de Kalidou Koulibaly. Un accord ne serait plus vraiment très loin d’être trouvé autour d’un transfert à 40M€. Mais malgré cela, Thomas Tuchel resterait intéressé par Presnel Kimpembe. L’entraîneur allemand aurait prévu un très grand renforcement au sein de son effectif suite aux départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen. Le technicien de Chelsea garderait donc toujours un œil sur le vice-capitaine du PSG.

L’Atletico de Madrid également à l’affût

Cependant, les Blues ne seraient pas les seuls à s’intéresser à Presnel Kimpembe. Alors que Milan Skriniar prend la direction du PSG, l’international tricolore pourrait plier bagages et l’Atletico de Madrid se tiendrait à l’affût. La Juventus envisagerait également de recruter le champion du monde 2018 cet été, en cas de départ de Matthijs de Ligt cet été.

