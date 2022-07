Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a tranché pour le transfert de Neymar

Publié le 11 juillet 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Neymar ne serait plus vraiment désiré au PSG, à tel point qu’un départ est de plus en plus évoqué pour le numéro 10 brésilien. L’avenir s’écrirait donc loin du Parc des Princes pour Neymar. Mais où ? Une arrivée à Chelsea a notamment déjà été évoquée, mais cela serait sans compter sur Thomas Tuchel. Explications.

Désormais sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar pourrait toutefois poursuivre sa carrière ailleurs. En effet, le Brésilien ne ferait plus l’unanimité auprès des dirigeants qataris, qui chercheraient à s’en séparer cet été. La question est alors de savoir qui pourrait accueillir. Il a notamment été question d’une possible arrivée à Chelsea.

Mercato - PSG : Mauvaise conduite, retard… Voilà pourquoi le Qatar veut lâcher Neymar https://t.co/npzfisTBVZ pic.twitter.com/yxTNrdmWIM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 9, 2022

Tuchel pas très chaud

Selon les informations de l’ Evening Standard , Neymar aurait été proposé à Chelsea. Là-bas, il pourrait alors retrouver Thomas Tuchel, son ancien entraîneur au PSG. Toutefois, à en croire le média britannique, l’entraîneur de Chelsea ne serait pas si chaud que cela à l’idée d’accueillir Neymar cet été.

Une décision pas encore définitive pour Neymar