Mercato : Galtier au PSG, tout le monde valide

Publié le 11 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Officiellement nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier se voit confronter à un immense défi. A tel point que certains observateurs affichent des doutes sur la capacités du technicien français à gérer l'effectif parisien. Cependant, ceux qui connaissent ou côtoient l'ancien coach de l'OGC Nice sont convaincus de sa réussite à Paris.

C'est désormais officiel, Christophe Galtier sera bien l'entraîneur du PSG cette saison. Le technicien français succède à Mauricio Pochettino sur le banc parisien où il s'est engagé jusqu'en 2024. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que le PSG avait essentiellement misé sur des entraîneurs étrangers et que Galtier n'a connu que des aventures en Ligue 1 avec une expérience limitée en Ligue des champions. Cependant, malgré les doutes qu'il suscite, Christophe Galtier est toutefois très attendu à Paris.

Le regrets de Delort

A commencer par Andy Delort. Recruté à l'OGC Nice par Christophe Galtier, l'international algérien est déçu de voir partir son coach mais il le voit réussir au PSG. « J'ai bien profité avec lui, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j’espérais l’avoir comme coach. Entraîner de grands joueurs dans un si grand club, je comprends que c’est une opportunité qui ne se refuse pas. Je suis très heureux pour lui. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Ce n’est pas un hasard si c’est la saison où je finis le plus haut en L1, avec l’Europe au bout et pas mal de buts marqués. […] Après la saison que j'avais réalisée, c'était dommage de le voir partir », assure-t-il à Nice-Matin .

La Ligue 1 valide Galtier

Du côté de la Ligue 1, le choix du PSG est également validé. « Sans vouloir dénigrer (Mauricio) Pochettino, les meilleures années du PSG au niveau du jeu, c'est quand il y avait Laurent Blanc, dont on connaît l'amour pour le beau jeu. J'espère qu'il (Christophe Galtier) fera une bonne saison. Je trouve cela bien qu'on donne sa chance à un entraîneur français dans un grand club français », assurait par exemple Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont. Un avis partagé par son homologue troyen. « Il a déjà réussi dans plein de domaines, il n’y a pas de raison, il a les capacités. Il est très doué dans la gestion humaine, c’est l’un des plus performants dans ce domaine, comme Didier Deschamps », confirmait Jean-Marc Furlan. « À Lille, il a géré de forts tempéraments. Il n’y a pas de raison qu’il n’y arrive pas avec les stars du PSG », ajoute Olivier Pantaloni à l’AC Ajaccio. « Il a montré toutes ses qualités de management dans des situations difficiles, comme à Saint-Étienne, à Lille aussi quand il succède à Marcelo Bielsa. Ça fait partie de ses qualités. Il a déjà entraîné aussi des effectifs cosmopolites. Il a plutôt l’envergure pour ça », renchérit Philippe Montanier à Toulouse.

