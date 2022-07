Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de Longoria est dévoilé pour William Saliba

Publié le 14 juillet 2022 à 15h15 par Axel Cornic

Parti au terme de son prêt, William Saliba reste un objectif majeur de l’Olympique de Marseille. Du côté d’Arsenal on semble enfin vouloir lui donner sa chance, mais Pablo Longoria n’a pas dit son dernier mot et serait prêt à attendre jusqu’au dernier moment pour boucler le retour du défenseur de 21 ans.

C’est l’un des gros dossiers du mercato. Parmis les meilleurs joueurs de la Ligue 1 cette saison, William Saliba a aidé l’OM à retrouver la Ligue des Champions. Pourtant, dès la saison terminée, il est reparti à Arsenal ! Son prêt ne comportait aucune option d’achat et Mikel Arteta aurait l’intention d’enfin lui donner sa chance, après ses prestations plus que convaincantes sous les couleurs de l’OM.

Longoria va patienter

Voilà plusieurs semaines déjà que du côté de l’Olympique de Marseille on semble travailler sur le retour de William Saliba, qui est tout sauf simple. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’avenir de l’international français ne serait pas du tout décidé et cela pourrait durer, puisque le plan de Longoria serait d’attendre au moins les derniers jours du mois d’août afin de formuler une nouvelle offensive. A l'OM, on veut notamment voir comment ça se passe pour Saliba à Arsenal.

Arsenal devra lui faire de la place

Car avant de pouvoir promettre un temps de jeu conséquent à William Saliba, les dirigeants d’Arsenal devront lui faire de la place... et ce n’est pas gagné. Acheté pour un peu moins de 60M€, Ben White ne partira pas et la seule solution pourrait dont venir de Gabriel, ancien du LOSC vraisemblablement suivi par la Juventus.