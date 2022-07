Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria relance une piste XXL sur le mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 13h10 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, l'OM serait revenu à la charge dans le dossier Gerard Deulofeu. Un joueur déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal. Les dirigeants marseillais auraient récemment pris contact avec l'attaquant de l'Udinese pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Mais d'autres équipes aimeraient accueillir le buteur espagnol cet été.

« On veut améliorer le niveau de l'effectif. Pour cela, et encore plus avec la qualification en Ligue des Champions, il faut changer entre cinq et huit joueurs au sein de l'effectif pour le renouveler et être compétitif » avait déclaré Pablo Longoria au début du mois de juillet. Mais depuis cette sortie, rien ou presque n'a changé à l'OM. Isaak Touré demeure la seule recrue estivale du club marseillais, qui continue à travailler sur plusieurs dossiers. Désireux de renforcer le secteur offensif, Longoria aurait relancé, en coulisses, un dossier hivernal.

L'OM aurait contacté Deulofeu

Selon les informations de Marca , l'OM serait revenu à la charge pour tenter de recruter Gerard Deulofeu. Formé au FC Barcelone, l'avant-centre avait déjà été annoncé dans le viseur de Pablo Longoria lors des dernières sessions de transferts, mais les négociations n'avaient pu aboutir. Auteur de treize buts sous le maillot de l'Udinese la saison dernière, Duelofeu aurait récemment été contacté par l'OM pour évoquer une arrivée en France.

Une concurrence forte dans ce dossier

Mais l'OM aura fort à faire dans ce dossier Deulofeu. Toujours selon le quotidien espagnol, l'attaquant espagnol serait aussi courtisé par Villarreal, le Napoli, mais aussi l'Atalanta Bergame. Le FC Séville pourrait également approcher le joueur dans les prochaines semaines. Deulofeu ne manque pas d'options pour son avenir.