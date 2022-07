Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros transfert de Campos plombé par le Barça ?

Publié le 14 juillet 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Cet été, l'un des priorités du PSG est de dénicher un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar revient avec insistance, mais les discussions avec l'Inter Milan sont assez compliquées, notamment sur le plan économique. Par conséquent, Luis Campos aurait activé un plan B qui mène à Jules Koundé. Un dossier également étudié par le FC Barcelone qui aurait même déjà un idée pour recruter le Français.

Bien que le PSG soit assez discret sur le mercato jusque-là, puisque seul Vitinha a été recruté pour 41,5M€, les pistes de Luis Campos ont très rapidement été identifiées. En effet, ces dernières semaines, quelques noms reviennent avec insistance à l'image de celui de Milan Skriniar, priorité du PSG pour renforcer son secteur défensif. Cependant, ces derniers jours, les négociations avec l'Inter Milan se compliquent concernant le montant du transfert.

Koundé le plan B à Skriniar

Par conséquent, Luis Campos aurait un plan B déjà actif. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG a effectivement pris des renseignements concernant la situation de Jules Koundé sous contrat avec le Séville FC jusqu'en juin 2024. Cependant, le club de la capitale n'est pas seul dans ce dossier.

Le Barça veut inclure Depay dans l'opération Koundé