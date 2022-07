Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce qui met fin aux espoirs de Longoria pour Saliba

Publié le 13 juillet 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Bien que l'OM espère encore voir revenir William Saliba, du côté d'Arsenal, on envisage de plus en plus de le conserver. A l'image de Per Mertesacker, directeur de l'académie des Gunners, qui conseille à Mikel Arteta de tenter de s'appuyer sur le défenseur central français.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal. Et le défenseur formé à l'ASSE n'a pas perdu de temps pour s'imposer dans la charnière phocéenne puisqu'il est rapidement devenu un élément essentiel à l'OM. Malheureusement pour les Marseillais, son prêt ne s'accompagnait pas d'une option d'achat. Par conséquent, il est retourné à Arsenal.

Mertesacker interpelle Arteta pour Saliba

Et alors que l'OM a longtemps espéré pouvoir conserver William Saliba, ce dossier semble désormais très compliqué. Directeur de l'académie d'Arsenal, Per Mertesacker espère que Mikel Arteta va s'appuyer sur l'international français. « Ce que William a fait à Marseille est magnifique. Alors à nous de vraiment le tester cet été et de voir ce qui lui convient le mieux. Il a clairement fait sa marque avec son jeune âge avec son jeu dans une ligue majeure en Europe et a été l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Alors pourquoi ne pas l'utiliser ? », s'interroge-t-il pour HaytersTV .

L'OM a déjà anticipé le départ de Saliba

Malgré tout, l'OM avait anticipé son départ puisque le transfert de Samuel Gigot avait été bouclé dès le mercato d'hiver avant d'être prêté au Spartak Moscou, tandis qu'Isaak Touré a été recruté cet été pour 7M€, bonus compris, en provenance du Havre.