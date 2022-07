Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, Barcelone… La vérité sur le mercato de Cristiano Ronaldo

Publié le 14 juillet 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo anime actuellement le marché des transferts. Déçu de comment ça se passe chez les Red Devils, le Portugais aimerait en effet faire ses valises à l’occasion de cette intersaison. La question est alors de savoir où Cristiano Ronaldo pourrait rebondir. A ce propos, des précisions ont été apportées.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United n’est pas une franche réussite, surtout d’un point de vue collectif. En effet, si le Portugais a réalisé de grosses performances, les résultats n’ont pas suivi pour les Red Devils. Ainsi, le club mancunien ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. Une déception pour Cristiano Ronaldo et c’est ce qui le pousserait aujourd’hui à vouloir faire ses valises. En effet, la bombe a été lâchée il y a quelques jours, CR7 aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait s’en aller. Une information toutefois démentie par Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United. Cependant, journaliste pour AS , Manu Sainz a assuré que le quintuple Ballon d’Or n’avait clairement pas l’intention de continuer à Old Trafford.

Le PSG ?

Une fois n’est pas coutume, le nom de Cristiano Ronaldo a encore été associé au PSG ces derniers jours. D’ailleurs, une énorme information a été lâchée, assurant que le Portugais avait proposé ses services au club de la capitale, qui avait toutefois recalé Cristiano Ronaldo. Mais comme le10sport.com a pu vous le révéler, cela n’est pas vrai. Une tendance également confirmée en Espagne par Manu Sainz : « Il n’y a pas eu d’offre au PSG ».

Priorité au Bayern Munich, moins au FC Barcelone

Si Cristiano Ronaldo n’ira donc pas au PSG, le joueur de Manchester United aurait visiblement sa priorité pour son prochain club en croire le journaliste de AS . En effet, en cas de départ des Red Devils, il ferait d’un départ au Bayern Munich son option numéro 1. Il faut dire qu’avec le probable départ de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone, une place pourrait se libérer. D’ailleurs, le nom de CR7 a également circulé du côté de la Catalogne pour rejoindre l’effectif de Xavi. Il s’avèrerait que rejoindre le Barça serait en réalisé la dernière option de Cristiano Ronaldo pour son avenir.

Chelsea à fond

Cristiano Ronaldo voudrait donc le Bayern Munich, mais cela ne serait pas forcément le club le plus intéressé. Et c’est le Chelsea de Thomas Tuchel qui ferait actuellement le forcing pour récupérer le Portugais. Cet été, les Blues souhaitent frapper fort avec leur nouveau propriétaire et c’est pour cela que le transfert de Cristiano Ronaldo serait envisagé. A voir maintenant si cela sera réalisable cet été…