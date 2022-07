Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel départ faut-il régler en priorité au PSG ?

Publié le 14 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Après Vitinha, le PSG espère encore boucler d’autres opérations sur ce marché des transferts et ainsi faire venir de nouveaux joueurs. Mais en parallèle, un gros dégraissage veut être réalisé dans la capitale et c’est pour cela qu’Antero Henrique a été rappelé à Paris. La liste des partants est d’ailleurs longue. Mais quel départ faudrait-il régler en priorité cet été ?

Le marché des transferts s’annonce très mouvementé au PSG et cela a déjà commencé à bouger dans tous les sens que ce soit avec l’arrivée de Vitinha ou bien le transfert d’Alphonse Areola. Mais c’est loin d’être terminé. Luis Campos et Antero Henrique travaillent actuellement d’arrache-pied pour acter de nouvelles recrues et réaliser de nouveaux transferts. D’ailleurs, dégraisser l’effectif de Christophe Galtier est aujourd’hui la grande priorité du PSG sur le mercato. A l’occasion de sa présentation, le nouvel entraîneur parisien avait d’ailleurs expliqué qu’il fallait réduire le groupe pour travailler dans de meilleures conditions. Mais faire partir les indésirables du PSG n’est pas une mince affaire. Il n’empêche qu’Antero Henrique est sur le coup.

La liste des départs est longue au PSG

Cet été, le PSG veut repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, un grand ménage doit être réaliser et la liste des partants est très longue chez les champions de France. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un départ de Neymar, pas retenu par les Qataris. A côté de cela, il y a plusieurs indésirables comme Mauro Icardi, Julian Daxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou encore Leandro Paredes. Et pour accélérer ce processus, le PSG a décidé de prendre une décision fracassante. Prochainement, le groupe de Christophe Galtier va se rendre au Japon pour sa tournée estivale et plusieurs de ces indésirables n’ont pas été conviés à ce voyage. Un signal clair pour les inciter à partir du PSG cet été.

Mercato - PSG : Le prix a été fixé pour le transfert de Presnel Kimpembe https://t.co/k0jtVXVIoF pic.twitter.com/RmIGhdYefI — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Qui va quitter le PSG ?

Des départs sont donc attendus au PSG et aujourd’hui, certains transferts seraient plus avancés que d’autres. Cela serait notamment le cas pour Presnel Kimpembe qui, avec l’arrivée de Milan Skriniar, pourrait s’en aller alors qu’on annonce un intérêt de Chelsea. De même, Mauro Icardi fait l’objet d’un forcing de la part de Monza, promu en Serie A. Abdou Diallo se rapprocherait également d’un départ alors que le Milan AC serait sur ses traces. De retour de deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait lui ne ferait qu’un bref retour au PSG. Très courtisé sur le marché, l’attaquant dispose d’une grosse valeur marchande. Le prix serait fixé à 25M€ pour Kalimuendo et cette proposition pourrait prochainement arriver.



Alors, quel départ faut-il régler en priorité au PSG ?