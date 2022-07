Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour le transfert de Clauss

Publié le 14 juillet 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans le couloir droit de sa défense, l'OM semble faire de Jonathan Clauss sa grande priorité. Malgré tout, ce transfert s'annonce compliqué. Et pour cause, le RC Lens n'a pas besoin d'argent et ne fera aucun cadeau au club phocéen qui a pour le moment offert 5M€ + 1M€. Les Sang-et-Or continuent de réclamer 10M€.

Pour le moment, le mercato de l'Olympique de Marseille est assez calme. En effet, le seul transfert bouclé cet été est celui d'Isaak Touré qui a débarqué en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Dans le même temps, les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez ont été levés alors que Samuel Gigot a fait son retour de prêt après avoir été transféré en janvier puis envoyé en prêt au Spartak Moscou. Cela semble un peu léger pour renforcer un effectif qui sera amené à disputer la Ligue des champions. Igor Tudor attend ainsi des renforts à certains postes clés, notamment dans les couloirs puisque Pol Lirola et Jordan Amavi sont pour le moment les deux seuls spécialistes à ces postes. Ce qui ne suffira pas au technicien croate qui évolue dans un schéma avec trois axiaux et donc des pistons dans les couloirs. Dans cette optique, l'OM souhaite attirer Jonathan Clauss.

Clauss intéressé par un transfert à l'OM ?

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en juin 2023, l'international français faisait d'ailleurs récemment le point sur son avenir. « Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si c’est le bon moment, il faudra le faire. J’ai des discussions avec mes parents, avec ma copine, je n’ai pas envie de faire le mauvais choix. On ne se prend pas la tête. J’ai l’impression que tout le monde autour de moi me comprend », assurait-il. Et selon les informations de L'EQUIPE , Jonathan Clauss serait d'ailleurs emballé à l'idée de signer à l'OM afin de découvrir la Ligue des champions, mais également rester visible aux yeux de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde qui se disputera en fin d'année au Qatar.

Lens ne fera aucun cadeau pour Clauss

Mais encore faut-il que l'OM trouve un accord avec le RC Lens, ce qui n'est pas gagné. En effet, L'EQUIPE révèle que la première offre du club phocéen est de 5M€ + 1M€ de bonus ce qui semble très insuffisant puisque les Sang-et-Or réclament 10M€ pour Jonathan Clauss. Et selon Samuel Duhamel, les Lensois seront inflexibles dans ce dossier. Le journaliste de M6 assure que si l'OM ne propose pas au moins 10M€, il n'y a aucune chance pour le RC Lens cède. Les finances du club artésien sont très saines et il n'y a aucune obligation de vente. La situation économique de l'OM est différente et il y a peu de chance que Pablo Longoria accepte de verser 10M€ pour Jonathan Clauss, à seulement un an de la fin de son contrat.

