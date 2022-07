Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli transfert à 25M€ se confirme

Publié le 14 juillet 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a bien l'intention de dégraisser son effectif. Une liste d'indésirables a été dressée sur laquelle figure Arnaud Kalimuendo. Malgré deux saisons intéressantes du côté du RC Lens, le jeune attaquant ne sera pas retenu à Paris et il ne manque pas d'opportunités sur le mercato. Et c'est bien Leeds qui semble aujourd'hui le mieux place pour recruter Kalimuendo.

L'une des priorités du PSG cet été sera de vendre afin d'alléger son effectif et équilibrer ses comptes. Lors de sa présentation officielle, Christophe Galtier faisait d'ailleurs passer le message. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif », confiait l'entraîneur parisien. Pour le moment, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka sont partis, mais cela devrait encore bouger très prochainement.

Kalimuendo absent au Japon ?

En effet, l'un des projets joueurs à quitter le PSG pourrait être Arnaud Kalimuendo. Malgré deux saisons intéressantes du côté du RC Lens où il était prêté, le jeune attaquant formé à Paris pourrait être amené à partir. Luis Campos travaille pour boucler le transfert d'Hugo Ekitiké, ce qui laisserait peu de place à Arnaud Kalimuendo. D'ailleurs, ce dernier pourrait même être écarté du groupe qui se rend au Japon samedi pour la tournée estivale du PSG.

Leeds accélère pour le transfert de Kalimuendo

Cela signifie donc que l'avenir d'Arnaud Kalimuendo devrait s'accélérer dans les prochaines heures. Selon les informations de L'EQUIPE , Leeds a ainsi intensifié les discussions avec le PSG pour le transfert de son jeune attaquant. Il faut dire que le club anglais vient de vendre Raphinha au FC Barcelone pour environ 60M€ et souhaite donc s'activer pour remodeler son secteur offensif. Un transfert à 25M€ est en discussions sur la base d'une part fixe de 22M€ ainsi que 3M€ de bonus. Le PSG est ouvert à cette vente, mais il faudra également que Leeds arrive à convaincre Arnaud Kalimuendo.

