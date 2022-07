Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour le transfert de Paredes

Publié le 14 juillet 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Arrivé en 2019 au PSG, Leandro Paredes est sur la sellette. Le milieu de terrain ne devrait pas être retenu cet été en cas d'offre satisfaisante. L'international argentin serait courtisé par la Juventus, qui entend bien dégraisser son effectif afin de passer à l'action dans ce dossier. Une offre pourrait prochainement arriver sur la table de Luis Campos et Antero Henrique.

Dans des vidéos publiées par le PSG, Leandro Paredes apparaissait tout sourire aux côtés de Gianluigi Donnarumma. Pourtant, l'international argentin n'est pas certain de rester à Paris la saison prochaine. Le milieu de terrain pourrait être vendu cet été en cas d'offre satisfaisante, même s'il a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024.

Paredes reste une cible de la Juventus

Cette proposition pourrait venir de la Juventus. Comme l'annonce Il Corriere dello Sport ce jeudi, Leandro Paredes reste une cible du club italien, qui pourrait prochainement accélérer dans ce dossier. Mais avant, la Vieille Dame doit impérativement vendre, afin de faire une place au milieu de terrain.

La Juventus doit vendre avant de passer à l'action

La Juventus cherche à dégraisser son effectif en ce début de mercato estival. Le club italien espère, prochainement, enregistrer le départ d'Aaron Ramsey, mais aussi d'Arthur. Adrien Rabiot, Weston McKennie et Denis Zakaria ne seront pas, non plus, retenus en cas de bonne proposition. Ces départs pourraient permettre à la Juve de récolter des liquidités, qui pourraient être réinvesties.