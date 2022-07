Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Paredes attend un énorme signal de Campos

Publié le 12 juillet 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Leandro Paredes serait sur la sellette cet été. Alors que le PSG voudrait pousser son milieu de terrain vers la sortie, le clan du joueur attendrait des nouvelles de la direction parisienne. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier n'aurait donné aucun signe à Leandro Paredes et son entourage.

Tout juste intronisé au PSG, Luis Campos a déjà bouclé le transfert de Vitinha. Désireux d'officialiser d'autres arrivées au plus vite , le nouveau conseiller football aurait également une autre mission XXL à remplir. Alors que l'effectif du PSG est bien trop garni actuellement, Luis Campos aurait pour objectif de le dégraisser le plus possible. Une tâche pour laquelle Antero Henrique devrait lui apporter son aide. Et sachant qu'une dizaine de joueurs seraient poussés vers la sortie cet été, Leandro Paredes attendrait un signe du PSG pour être fixé quant à son avenir.

Le clan Leandro Paredes attend des nouvelles du PSG

Selon les informations d' Il Tirreno , les représentants de Leandro Paredes attendraient d'avoir des nouvelles du PSG pour connaitre la situation du joueur. Toutefois, la direction parisienne n'aurait pas encore communiqué avec le clan de l'international argentin.

La Juventus s'active toujours pour boucler le transfert de Leandro Paredes