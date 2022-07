Foot - PSG

PSG : Les 5 grands objectifs de Mbappé cette saison

Après un très long feuilleton concernant son avenir, Kylian Mbappé, qui a longtemps été annoncé sur le départ vers le Real Madrid, a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Par conséquent, l'attaquant français peut nourrir de belles ambitions pour la saison à venir. Le 10 Sport vous propose de découvrir les principaux enjeux pour le crack de Bondy.

Dépasser la barre des 50 buts

Assoiffé de records et de statistiques folles, Kylian Mbappé aura à coeur de marquer de son empreinte la saison 2022/2023 sur le plan comptable. Nouveau leader du projet du PSG, le carck de Bondy devrait ainsi être le patron du secteur offensif, encore plus que jamais. L'équipe jouera pour lui et l'ancien Monégasque aurait même peut-être la possibilité de tirer les penalties. Ce sera donc une belle opportunité d'améliorer ses stats et peut-être d'atteindre la barre symbolique des 50 buts sur une saison, toutes compétitions confondues. La saison dernière, Kylian Mbappé a inscrit 39 buts toutes compétitions confondues, il cherchera à faire mieux.

Battre le record de Cavani

Et s'il parvient à remplir cet objectif, il battra automatiquement le record d'Edinson Cavani. Et pour cause, c'est bien l'un des objectifs majeurs de Kylian Mbappé cette saison, à savoir devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. « Bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. Ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou cette mémoire visuelle, donner des émotions », confiait d'ailleurs Mbappé à ce sujet. Avec 171 buts au compteur, l'ancien Monégasque pointe donc à 29 longueurs d'Edinson Cavani. Avec une prolongation de trois saisons, cela ne fait aucun doute que Kylian Mbappé sera un jour le meilleur buteur de l'histoire du PSG. La question est de savoir quand. Très probablement la saison prochaine.

Devenir le vrai patron au PSG

La saison 2022/2023 doit être celle de Kylian Mbappé. Et pour cause, en prolongeant son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, le crack de Bondy s'inscrit clairement comme le nouveau leader du projet parisien. Pas une surprise compte tenu de la saison qu'il vient de réaliser. Mais il va toutefois devoir démontrer ce nouveau statut sur le terrain. Personne ne doute que Kylian Mbappé sera l'un des leaders sportifs du club de la capitale, mais il devra également l'être dans le vestiaire aux côtés du capitaine Marquinhos et du vétéran Sergio Ramos. C'est un changement de dimension pour Mbappé à tout point de vue. Et il va devoir l'assumer.

Gagner la Coupe du monde et confirmer son statut en Bleus

Mais il n'y a pas qu'avec le PSG que Kylian Mbappé est très attendu. En effet, l'attaquant parisien doit également confirmer son statut en équipe de France, surtout dans cette saison si particulière qui verra la Coupe du monde se dérouler en fin d'année, au Qatar. Champion du monde en 2018, le crack de Bondy a impressionné tout le monde en Russie. Mais il y a 4 ans, Kylian Mbappé n'était qu'un joueur très prometteur, un grand joueur en devenir. Désormais, il fait partie des tous meilleurs joueurs du monde et sera donc forcément attendu de manière différente par les adversaires. C'est là que Kylian Mbappé va devoir démontrer sa capacité à porter l'équipe de France, et pourquoi devenir Champion du monde une deuxième fois. A seulement 24 ans.

Ses axes de progression dans le jeu

Enfin, Kylian Mbappé devra également travailler sur ses axes de progression. Et pour cause, même le numéro 7 du PSG peut encore progresser dans certains aspects du jeu. A commencer par son jeu de tête. Lui-même le reconnait, c'est l'un de ses points faibles et s'il progresse dans ce domaine et qu'il ajoute cette nouvelle arme à son jeu, il sera encore plus redoutable que jamais. Autre domaine dans lequel Kylian Mbappé pourrait progresser : les coups de pied arrêtés. Il faut dire que jusque-là, ce sont surtout Neymar et Lionel Messi qui s'en chargent. Mais peut-être que grâce à son nouveau statut, Kylian Mbappé sera amené à en tirer un peu plus.