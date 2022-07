Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi... L'énorme punchline d'Adil Rami

Publié le 9 juillet 2022 à 16h10 par Hugo Ferreira

Alors qu’il a prolongé son contrat avec l’ESTAC jusqu’en juin 2023, Adil Rami pourra à nouveau affronter Lionel Messi et Neymar. Déjà confronté à eux plusieurs fois, notamment lorsqu’ils évoluaient au FC Barcelone et qu’il défendait alors les couleurs de Valence puis du Séville FC, le défenseur de 37 ans ne les craint désormais plus.

A 37 ans, Adil Rami a connu une carrière mouvementée. Passé par le LOSC, le FC Séville, le Milan AC ou encore l’Olympique de Marseille, le Français a remporté de grands titres, comme la Ligue Europa ou la Coupe du Monde. Celui-ci a décidé de revenir en France pour la fin de sa carrière, et s’est engagé en faveur de l’ESTAC pour une saison en 2021. Toutefois, son aventure dans l’Aube va finalement durer plus longtemps que prévu.

Mercato - PSG : Campos et Henrique tentent un coup de poker pour Skriniar https://t.co/Mmqjioe1UM pic.twitter.com/mWVzGYkx0Q — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Rami a prolongé jusqu’en 2023

En fin de contrat avec l’ESTAC, Adil Rami a finalement réglé sa situation. En effet, après une campagne tronquée par les blessures et les absences, où il ne sera apparu qu’à 18 reprises, le Français a prolongé son aventure à Troyes d’une saison, et tentera à nouveau de sauver le club aubois de la relégation. Une campagne au cours de laquelle le joueur de 37 ans retrouver à nouveau certaines stars comme Lionel Messi ou Neymar.

«Ce n’est pas maintenant qu’on a tous 35 ans que je vais les craindre»