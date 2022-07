Foot - PSG

PSG : Marquinhos, Neymar, Messi... Grande surprise pour Galtier et Campos

Publié le 5 juillet 2022 à 12h10 par La rédaction

Alors qu'ils n'étaient pas attendus à la reprise de l'entraînement avant lundi prochain, plusieurs internationaux ont fait leur retour plus tôt que prévu. C'est le cas de Neymar et Marquinhos, ainsi que de Keylor Navas et Lionel Messi. Une belle surprise pour Luis Campos ainsi que pour Christophe Galtier qui va pouvoir travailler plus rapidement avec l'ensemble de son groupe.

C'est la rentrée au Camp des Loges ! En effet, lundi plusieurs joueurs ont fait leur retour au centre d'entraînement du PSG afin de passer les traditionnels tests physiques d'après-vacances. Dans cette optique, Rafinha, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti ou encore Mauro Icardi ont été aperçus à Saint-Germain-en-Laye. Pour le reste du groupe, il faudra encore patienter, les internationaux ayant obtenus quelques jours supplémentaires de vacances.

Neymar, Marquinhos, Messi et Navas déjà de retour...

Et pourtant, ce mardi matin, les internationaux sud-américains ont surpris tout le monde. Attendus lundi prochain à l'entraînement, Neymar, Marquinhos ou encore Keylor Navas se sont tous les trois présentés au Camp des Loges ce mardi matin, six jours avant la date prévue. De même pour Lionel Messi qui était également en avance pour sa reprise. Un joli signe d'implication qui devrait ravir Luis Campos, mais également Christophe Galtier.

... en attendant Galtier

En effet, en parallèle de la reprise de l'entraînement, Christophe Galtier était de son côté à la Factory pour signer son contrat de deux saisons avec le PSG. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue à 14h pour officialiser son arrivée avant qu'il ne dirige son premier entraînement à Paris à 16h30. Rentrée très studieuse au PSG.