PSG : A peine arrivé, Galtier règle déjà un gros problème de Pochettino

Publié le 6 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a évoqué plusieurs sujets, à commencer par la gestion des gardiens de but. Et le technicien français est clair : il va choisir un numéro 1 entre Donnarumma et Navas.

C'est officiel, Christophe Galtier succède à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et le technicien français va avoir un sacré chantier au sein de son effectif. Et pour cause, il a annoncé vouloir un effectif réduit ce qui engendre nécessairement des départs durant le mercato. Plusieurs joueurs sont indésirables, notamment dans les buts, où il va falloir trancher.

Mercato - Officiel : Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG, Galtier arrive https://t.co/QFHxq7VrcQ pic.twitter.com/goyUl9P6co — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Navas sur le départ ?

En effet, la saison dernière, Mauricio Pochettino avait choisi l'alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Une situation qui ne semble pas tenable une saison supplémentaire et comme le révélait récemment Le Parisien , c'est bien l'Italien qui devrait être titulaire au détriment de l'ancien portier du Real Madrid qui pourrait être amené à trouver un nouveau club. Christophe Galtier a été interrogé sur la question.

Galtier va trancher