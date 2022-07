Foot - PSG

PSG : Quand Jean-Michel Aulas lâche un tacle à Christophe Galtier

Publié le 12 juillet 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, voilà Christophe Galtier au PSG. Un entraîneur que Jean-Michel Aulas connait très bien. En effet, il a été l’adjoint d’Alain Perrin chez les Gones. Se remémorant cette époque, le président de l’OL n’a d’ailleurs pas manqué de glisser un tacle à Galtier.

Nouveau défi donc pour Christophe Galtier. Et quel défi ! En effet, après avoir jusqu’à présent entraîné l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, le natif de Marseille a été nommé à la tête du PSG, remplaçant ainsi Mauricio Pochettino sur le banc de touche.

Mercato - PSG : Les vérités du vestiaire de Nice sur le transfert de Galtier https://t.co/3g44vv9Qxm pic.twitter.com/b1WNAI3OI2 — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

« Mon plus grand regret… »

Du côté de l’OL, on connait également bien Christophe Galtier, lui qui a été l’adjoint d’Alain Perrin chez les Gones. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas garde un peu en travers de la gorge cette époque. « Mon plus grand regret ? C’est de ne pas avoir assez investi à la sortie du septième titre. Je m’en veux sur l’année du dernier titre. C’est un peu la faute de (Alain) Perrin et de Christophe (Galtier), même si avec lui ça s’est super bien passé. On fait le doublé, les joueurs s’étaient complètement autogérés », a fait savoir le président de l’OL pour Le Progrès.

« J’ai loupé la transition »