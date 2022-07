Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros transfert prend forme

Publié le 15 juillet 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, la priorité du PSG se nomme Milan Skriniar, dont le contrat à l'Inter Milan prend fin en juin 2023. Cependant, les discussions entre les deux clubs semblent compliquées compte tenu des exigences des Milanais. Mais les deux parties sont optimistes quant à un transfert.

Cet été, le PSG n'a pour le moment bouclé qu'un seul transfert à savoir celui de Vitinha, recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais Luis Campos souhaite bien frapper encore plus fort sur le mercato. Dans cette optique, la piste menant à Milan Skriniar semble être la grande priorité du club de la capitale pour cet été. Mais l'Inter Milan se montre gourmand jusque-là.

Transferts - PSG : Vers un coup de tonnerre sur le mercato pour Skriniar ? https://t.co/AzR44Vjn7T pic.twitter.com/u6z2u5VqNQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 14, 2022

Pour Skriniar, le PSG et l'Inter se rapprochent

Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Luis Campos souhaite envoyé un signal clair au marché : le PSG ne tombera plus dans le jeu de la surenchère. Par conséquent, alors que l'Inter Milan réclamait 80M€ jusque-là, le club lombard serait disposé à céder Milan Skriniar pour 70M€. La dernière offre du PSG serait de 60M€ plus un joueur inclus dans la transaction. Par conséquent, il y a un bon espoir que les deux clubs trouvent un terrain d'entente à mi-chemin, avec notamment l'inclusion de certains bonus.

Le PSG va accélérer