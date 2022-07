Transferts - PSG : Pour Presnel Kimpembe, Thomas Tuchel annonce la couleur

Foot - Mercato - PSG

Dans le cadre du mercato estival, Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG par le biais d’un transfert alors que Chelsea et la Juventus négocieraient en coulisse avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du champion du monde tricolore. Et Thomas Tuchel évoque des nouvelles arrivées à Chelsea.

Presnel Kimpembe pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG. Formé au sein du club de la capitale et y ayant fait toutes ses classes, le champion du monde tricolore pourrait prendre la porte alors que le nouveau projet sportif du conseiller football Luis Campos passerait par le recrutement de Milan Skriniar au poste de défenseur central.

D’après les informations divulguées par Julien Laurens, le PSG serait ravi de vendre Presnel Kimpembe cet été alors que la Juventus et Chelsea discuteraient pour s’attacher ses services d’après The Athletic . Dans la journée de mercredi, The Independent a fait part des demandes financières du PSG pour céder Kimpembe, qui s’élèveraient à la somme de 50M€ avec 10M€ de bonus.

