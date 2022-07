Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À cause de Thiago Silva, Tuchel lance l’opération Kimpembe

Publié le 13 juillet 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Privé d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen, partis au Real Madrid et au FC Barcelone, Thomas Tuchel prévoirait de frapper fort sur le marché des défenseurs cet été. En plus de Kalidou Koulibaly, l’entraîneur de Chelsea aurait Presnel Kimpembe dans son viseur, lui qui ne serait pas certain de poursuivre son aventure au PSG. D’ailleurs, le plan de Tuchel avec Kimpembe aurait été pensé en raison d'un doute sur Thiago Silva. Explications.

À l’été 2021, soit quelques semaines après le sacre de Chelsea en finale de Ligue des champions face à Manchester City, Thomas Tuchel aurait tenté sa chance auprès de son employeur, à savoir le PSG, pour les transferts de Marquinhos ainsi que de Presnel Kimpembe, en vain puisque le Paris Saint-Germain s’est montré intraitable pour ses deux défenseurs.

Malgré Koulibaly, Tuchel ne lâcherait pas Kimpembe

Néanmoins, Presnel Kimpembe a laissé entendre que par rapport au discours de la nouvelle direction sportive du PSG, il pourrait prendre la décision de se poser des questions pour sa nouvelle aventure il y a quelques semaines de cela. Depuis, L’Équipe a affirmé que Thomas Tuchel aimerait toujours retrouver son ancien défenseur à Chelsea. The Athletic a confirmé la tendance ce mardi en expliquant qu’après les départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen au Real Madrid et au FC Barcelone, Tuchel compterait sur Kimpembe pour renforcer la charnière centrale de Chelsea.

I enjoyed talking Chelsea transfers with @David_Ornstein on his YouTube show this morning (recorded before the Koulibaly latest, but he does feature). Promo for @TheAthleticUK subscription in the bio 👇 #CFC https://t.co/qcIPZwJkqb — Liam Twomey (@liam_twomey) July 12, 2022

Kimpembe pour palier les lacunes de Silva dans une défense à quatre ?