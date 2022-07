Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Arsenal, Barça… Pourquoi Longoria peut réaliser de gros coups sur le mercato

Publié le 13 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, la meilleure recrue de l’OM n’a pas été un joueur, mais plutôt un dirigeant. Arrivé à l’été 2020 pour remplacer Andoni Zubizarreta à la tête du sportif, Pablo Longoria a rapidement fait l’unanimité, au point d’être nommé président suite la restructuration de Frank McCourt. Désormais, l’Espagnol est aux commandes à Marseille où il fait énormément de bien sur le marché des transferts. Il faut dire qu’avec les relations et le réseau de Longoria, il y a de quoi faire de gros coups.

S’il y a bien quelque chose à mettre au crédit de Jacques-Henri Eyraud, c’est son choix de faire venir Pablo Longoria. Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’Espagnol est arrivé à l’OM en tant que directeur du football. Et très rapidement, il a su se faire adopter sur la Canebière, réalisant notamment de très gros coups sur le marché des transferts comme l’été dernier, quand il avait tenu sa promesse de faire venir une dizaine de recrues. Et désormais, les missions de Longoria vont bien au-delà du sportif, puisque depuis plus d’un an maintenant, il est président de l’OM, ayant remplacé Jacques-Henri Eyraud. Il reste tout de même à la tête des manoeuvres sur le mercato. Et avec Pablo Longoria, le club phocéen a un atout de taille pour boucler certaines opérations.

« Arsenal ? C’est un club ami »

A l’OM, Pablo Longoria met ainsi ses contacts et son réseau à disposition. Cela a notamment été le cas l’été dernier avec les arrivées de Matteo Guendouzi et Willam Saliba en provenance d’Arsenal. En effet, les relations sont très bonnes entre les Gunners et l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria n’avait pas manqué de le souligner, avouant notamment : « Saliba ? On a beaucoup discuté en interne de ce qu'on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C'est un club ami qui nous a beaucoup aidés lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations ».



La connexion OM-Barcelone

Et il n’y a pas qu’à Arsenal que Pablo Longoria a ses entrées. En effet, le président de l’OM entretient également une très bonne relation avec le FC Barcelone, et notamment Mateu Alemany. Ayant travaillé ensemble à Valence, les deux hommes se connaissent très bien et se respectent énormément. « Mateu Alemany est un génie, probablement la personne la plus intelligente du football européen », a notamment pu expliquer Longoria. Une connexion OM-Barcelone qu’on a ainsi pu voir l’été dernier avec l’arrivée de Konrad de la Fuente, annoncé comme l’un des plus grands talents de La Masia, le centre de formation du Barça.

A qui le tour maintenant ?

Grâce à ses bonnes relations à Arsenal et au FC Barcelone, Pablo Longoria pourrait encore aller piocher chez les Gunners et les Blaugrana à l’occasion de ce mercato estival. En effet, pour le poste de latéral gauche, il est question d’un vif intérêt de l’OM pour Nuno Tavares. A Barcelone, ce sont les pistes menant à Nico Gonzalez, Miralem Pjanic et Memphis Depay qui sont notamment évoquées. A voir maintenant si ces dossiers pourront aboutir. L’OM pourra alors remercier Pablo Longoria.