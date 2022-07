Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de Lionel Messi

Publié le 15 juillet 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

L’avenir de Lionel Messi fait à nouveau parler sur le marché des transferts. Aujourd’hui au PSG, l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 et dispose d’une année supplémentaire en option. Et au sein du club de la capitale, on aimerait conserver Messi jusqu’en 2024. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Le sextuple Ballon d’Or aurait fixé une date importante pour son avenir.

Les rumeurs sont bien différentes à propos de l’avenir de Lionel Messi. Il y a quelques jours, en Espagne, on assurait en effet que le PSG souhaitait se séparer de l’Argentin. Ne voulant plus de bling-bling, le club de la capitale pousserait ainsi Messi vers la sortie. Toutefois, les derniers échos sont bien différents.

Le PSG veut garder Messi

Comme révélé par Marca et confirmé par Fabrizio Romano, le PSG voudrait discuter avec Lionel Messi pour lui offrir un nouveau contrat jusqu’en 2024. Les champions de France auraient d’ailleurs déjà fait part de cette volonté à l’Argentin. Mais encore faut-il qu’il veuille rester au PSG…

Rendez-vous après le Mondial

Que va donc décider Lionel Messi pour son avenir ? Pour le moment, cela ne serait pas un sujet pour le numéro 30 du PSG. Selon Fabrizio Romano, ce n’est qu’après la Coupe du Monde au Qatar que Messi devrait se pencher sur le sujet. Rendez-vous donc à la fin de l’année…