Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Saliba ?

De retour à Arsenal après un prêt concluant à l'OM, William Saliba espère enfin s'imposer sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal. Il n'est pas question pour le défenseur central d'occuper le banc cette saison, surtout à l'approche de la Coupe du monde. Dans les prochaines semaines, le défenseur devrait en savoir plus sur son rôle. Si des garanties ne sont pas apportées, un transfert pourrait voir le jour cet été.

William Saliba a été l'un des grands artisans de la qualification de l'OM en Ligue des champions. Arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat durant l'été 2021, le défenseur central est parvenu à se relancer après des mois compliqués, loin d'Arsenal. Après une saison remarquable, marquée par ses premières convocations en équipe de France, Saliba est retourné à Londres pour préparer le prochain exercice.

Sous les ordres de Mikel Arteta, Saliba espère enfin s'imposer au sein d'un club qu'il avait rejoint en 2019. La présaison revêt d'une importance particulière pour le joueur, qui doit faire ses preuves pour espérer obtenir une place de titulaire la saison prochaine. Dans le cas contraire, il n'hésitera pas à quitter Arsenal. Selon The Independent, Saliba se serait vu promettre une chance d'intégrer le groupe convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde s'il enchaîne les rencontres.

