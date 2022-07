Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour cette piste offensive de Longoria

Publié le 16 juillet 2022 à 17h00 par Quentin Guiton

Désireux de se renforcer aussi en attaque, l’OM ciblerait l’attaquant espagnol de l’Udinese Gerard Deulofeu. Mais le club olympien est loin d’être le seul sur le dossier. D’ailleurs, Naples aurait pris les devants en établissant de nouveaux contacts avec l’Udinese ces dernières heures. Même si aucun accord définitif n’a été trouvé pour un transfert, l’OM va devoir accélérer…

Pablo Longoria a promis un mercato animé à l’OM cet été. Si en défense, Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba sont arrivés, le club phocéen n’a encore signé aucune grosse recrue sur le front de l’attaque. Les noms de Dries Mertens et Memphis Depay sont ressortis mais aucun d’eux n’a signé. Et dans sa short-list offensive, l’OM ciblerait aussi Gerard Deulofeu de l’Udinese, une piste de longue date.

Deulofeu ouvert à un départ

Même s’il s’est dit heureux à l’Udinese, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone n’a pas caché son envie de franchir un palier dans sa carrière, lui qui a déjà 28 ans. Et Deulofeu ne manquerait pas de prétendants. Outre l’OM, l’Atalanta, le Séville FC, Villarreal et Naples sont intéressés.

