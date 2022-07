Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Tudor refuse de partir

Publié le 16 juillet 2022 à 17h45 par La rédaction

Après les officialisations de trois nouveaux renforts en défense centrale, Duje Caleta-Car serait poussé vers la sortie. En revanche, son coéquipier argentin, Leonardo Balerdi souhaite poursuivre l'aventure à l'OM. Mais l'ancien joueur du Borussia Dortmund devra faire face à une concurrence très relevée pour trouver sa place dans la charnière de Tudor.

Leonardo Balerdi (23 ans) pourrait continuer sa carrière sur la Canebière. En effet, le jeune défenseur argentin ne se verrait pas quitter l'OM cet été, et ce, malgré les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba et la possible signature du Suisse Nyakossi. Balerdi veut s'imposer dans la défense à trois de Tudor.

La concurrence ne semble pas effrayer Balerdi

Les arrivées se multiplient en charnière centrale du côté de l'OM. Avec l'officialisation de l'arrivée de Mbemba, vendredi, l'OM compte désormais sept défenseurs centraux dans son effectif. Mais pas de quoi effrayer Balerdi vraisemblablement. On apprend dans les colonnes de L'Équipe que le défenseur a avancé sa reprise, car il est déterminé à s'imposer.

Des départs sont à prévoir à l'OM