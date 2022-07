Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère pour un transfert à 10M€

Publié le 16 juillet 2022 à 14h10 par La rédaction

À un an de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car serait sur le départ de l'OM. Pablo Longoria souhaiterait absolument s'en séparer afin de ne pas le laisser partir libre l'été prochain. De plus, les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et de Chancel Mbemba pourraient menacer le temps de jeu de l'international Croate.

L'arrivée de son compatriote croate sur le banc de l'OM n'a rien changé, le club marseillais veut voir Duje Caleta-Car quitter ses rangs. Arrivé en provenance de Salzbourg à l'été 2018, le Croate avait coûté la coquette somme de 19M€ à l'OM. Un départ libre l'été prochain n'arrangerait en rien l'Olympique de Marseille.

Mercato - OM : Encore une ouverture pour Mertens ? https://t.co/fkksPsnwPx pic.twitter.com/i9nhKzQS2A — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

10M€ pour Caleta-Car ?

Pablo Longoria aurait fixé un prix de départ pour son colosse croate. Selon La Provence , le président de l'OM aimerait en tirer aux alentours des 10M€. Les clubs intéressés essayeront sans doute de négocier ce montant afin de le voir à la baisse, compte tenu du fait que le contrat de Caleta-Car s'achève dans un an. Cependant, le joueur aimerait aller au bout de son bail pour ne prendre aucun risque à quelques mois de la Coupe du Monde.

Longoria prêt à l'envoyer en réserve