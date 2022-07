Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier envoie un message clair à ses indésirables

Publié le 16 juillet 2022 à 12h45 par La rédaction

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, le nouveau coach du PSG a tenu à clarifier la situation concernant les joueurs sur le départ. Des premiers mots forts pour les indésirables de l'effectif parisien, dont certains sont déjà mis à l'écart. Mais Christophe Galtier justifie ses mots et sa décision dans la perspective d'un intérêt commun.

Le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, est revenu ce samedi sur son arrivée au PSG. Le technicien de 55 ans a notamment évoqué la situation des joueurs annoncés sur le départ au PSG. Ils sont invités à quitter le club le plus vite possible durant le mercato. Mais Galtier ne les qualifie pas pour autant d'indésirables.

«Ce ne sont pas des indésirables»

Christophe Galtier trouve que le mot « indésirable » est inapproprié pour parler des joueurs sur le départ. « Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter » défend Galtier dans une interview accordée à L'EQUIPE . Il se justifie aussi par le fait que les grands clubs ont des effectifs réduits afin que tout le monde soit concerné. « On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire [...] on partira cette saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité » ajoute l'entraîneur du PSG.

Des premiers joueurs écartés

Christophe Galtier parle et agit ! En effet, plusieurs joueurs ne prendront pas part à la tournée de pré-saison du PSG au Japon. On retrouve parmi eux Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Julian Draxler. Ce sont les premières victimes notables de l'ère Galtier au PSG.