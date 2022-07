Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Galtier sur Kimpembe

Publié le 16 juillet 2022 à 9h10 par Quentin Guiton

Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ suite à ses propos sur son avenir. Et son ancien coach Thomas Tuchel souhaiterait le recruter à Chelsea. L’international français serait même l’une des priorités des Blues qui viennent déjà de boucler le transfert de Kalidou Koulibaly. Mais Christophe Galtier aimerait pouvoir compter sur lui la saison prochaine…

Depuis ses déclarations polémiques sur son avenir, Presnel Kimpembe n’est plus totalement en odeur de sainteté du côté du PSG. Sa vente pourrait en plus rapporter une belle somme à son club formateur, aux alentours de 50M€. Et Chelsea serait très intéressé par une venue du titi parisien.

Un intérêt sérieux de Chelsea

Thomas Tuchel l’a assuré, recruter en défense sera la priorité de Chelsea. Et le plan commence plutôt bien puisque les Blues viennent d’officialiser la signature du roc sénégalais Kalidou Koulibaly en provenance de Naples pour 40M€. Mais Chelsea voudrait encore un renfort. Si le nom de Jules Koundé (Séville FC) a été évoqué, Presnel Kimpembe serait la priorité. D’ailleurs, son ancien coach Tuchel l’aurait déjà appelé pour tenter de le convaincre.

«C’est un joueur que j’apprécie»