Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sort du silence pour le transfert de Kimpembe

Publié le 15 juillet 2022 à 22h45 par Dan Marciano

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a accordé un long entretien à la presse anglaise. L'occasion pour l'ancien coach du PSG d'évoquer la suite du mercato estival, notamment le renforcement de la défense centrale. Le technicien allemand espère accueillir des renforts dans ce secteur. Comme le confirme la presse espagnole, il se serait renseigné sur la situation de Presnel Kimpembe.

Son statut de titi parisien ne devrait pas avoir de répercussions sur son avenir au PSG. Formé dans la capitale, Presnel Kimpembe est l'un des joueurs annoncés sur le départ. Sa vente pourrait permettre au club de récolter une belle somme, aux alentours de 50M€. Ancien coach du PSG, Thomas Tuchel pourrait prochainement l'accueillir à Chelsea. Questionné sur la suite du mercato estival, le technicien allemand a reconnu que son groupe manquait de défenseur centraux.

Mercato - PSG : Tuchel sait à quoi s'en tenir pour le transfert de Kimpembe https://t.co/aFbY1LvDtm pic.twitter.com/wYQAv7iw0F — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

«Nous avons besoin de défenseurs centraux »

« Nous avons besoin de défenseurs centraux, au moins deux pour remplacer Andreas (Christensen) et Toni (Rüdiger). Nous avons Azpi (Cesar Azpilicueta) en ce moment dans notre équipe et nous avançons avec lui, mais il y a des discussions en cours sur sa situation personnelle et de ce que nous voulons. Je pense qu'avec Thiago (Silva) au milieu, Toni à gauche et Azpi ou Andreas (à droite), nous avions les trois meilleurs arrières du monde » a confié Tuchel dans des propos rapportés par Football.London.

Thomas Tuchel se serait renseigné sur Kimpembe