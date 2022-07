Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce transfert à 20M€ de Campos

Publié le 15 juillet 2022 à 20h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il a prévu de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos essaierait de trouver un nouveau point de chute à Abdou Diallo cet été. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Napoli serait bien décidé à s'offrir les services du défenseur du PSG lors de ce mercato.

Tout juste arrivé au PSG, Luis Campos a deux missions principales à Paris : recruter et dégraisser. Si pour la première tâche il se débrouille déjà très bien - avec l'arrivée officielle de Vitinha (FC Porto), et les transferts imminents d'Hugo Ekitike (Stade de Reims) et de Renato Sanches (LOSC) - le nouveau conseiller football parisien a plus de mal pour mener à bien son opération grand ménage.

Le Napoli veut boucler le transfert d'Abdou Diallo

Et pourtant, Luis Campos a identifié une dizaine d'indésirables à vendre lors de ce mercato, dont Abdou Diallo, qui serait évalué à 20M€ minimum. Mais heureusement pour le conseiller football du PSG, l'international sénégalais aurait la cote sur le marché.

Le Milan AC toujours aussi déterminé pour Abdou Diallo ?